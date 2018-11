L’épopée de Queen défile sous une tonne de succès, comme un best of, en images. Mais il n’y a pas que ça. Revoir l’histoire du groupe britannique, c’est célébrer son leader charismatique Freddy Mercury, ses costumes moulants, sa moustache. Or, derrière la bête de scène, il y a l’homme qui fuit sa réalité, ses réalités. Si le portrait social manque de profondeur, ce que le réalisateur Bryan Singer a réussi à livrer (avant son congédiement !) dépasse la simple fresque musicale. Croire en ses rêves, se battre comme des champions, c’est ça, Queen. En parfait sosie de Freddy Mercury, Rami Malek porte le film sur ses épaules avec brio. La reconstitution presque note par note de la participation de Queen au Live Aid de 1985, quant à elle, étonne et émeut.



Bohemian Rhapsody ★★★ Drame de Bryan Singer. Avec Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello, Royaume-Uni, États-Unis, 2018, 134 minutes.