Marc Bisaillon, au-delà du fait divers

En 2006, Stephen Marshall, 20 ans, quitta la Nouvelle-Écosse où il résidait avec sa mère et se rendit chez son père dans le Maine. Après avoir pris l’une des armes à feu de ce dernier, Marshall, qui depuis des mois effectuait des recherches dans un registre public de prédateurs sexuels, entama une cavale meurtrière avant de s’enlever la vie une fois cerné par la police. Ce sont là les grandes lignes du fait divers qui a inspiré à Marc Bisaillon son film L’amour, qui ouvrait en première samedi le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue (FCIAT). Mais au-delà, il y a les gens : cette mère, ce père, et surtout ce jeune homme que personne n’imaginait capable de tels actes. Les noms ont été changés, mais le trouble suscité reste entier.

Lors de la présentation au FCIAT, Margaret Miles, la mère de Stephen Marshall, était dans la salle. Et pour cause.

« J’ai entendu parler de l’affaire à l’époque en lisant un entrefilet dans La Presse, relate Marc Bisaillon. On en a davantage parlé au Canada anglais, notamment à l’émission The Fifth Estate. Je suis allé rencontrer l’équipe à Toronto et ils m’ont donné ce qu’ils avaient tout en précisant qu’ils ne pouvaient pas m’en dire plus que ce qui était contenu dans le reportage, et que je serais avisé de communiquer avec la mère de Stephen Marshall. Ils m’ont mis en contact avec elle. »

Selon le cinéaste, dès la première conversation téléphonique, tout s’est très bien passé avec elle. Une bonne entente, un respect. Qui plus est, Marc Bisaillon, alors dans son projet de film La vérité (2011), lui avait au préalable envoyée son précédent La lâcheté (2007) afin qu’elle pût juger de ce qu’il ne donnait pas dans le sensationnalisme. On le précise, les trois films forment une trilogie basée sur faits divers liés entre eux par les thèmes du silence et des secrets de famille.

« J’ai effectué des recherches minutieuses. C’est d’ailleurs une des étapes que je préfère : fouiller dans les archives. J’ai eu accès au dossier de police du Maine. Et Margaret a été d’un soutien constant. »

Traumatisme enfoui

Stephen s’appelle désormais Alex (Pierre-Luc Lafontaine). Il est proche de sa mère, Rose, de son beau-père et de sa soeur adolescente. Il est frustré de ne pouvoir entrer dans les Forces armées canadiennes et son emploi de plongeur lui pèse. Malgré cela, il maintient une façade de bonhomie en public. Or, lorsqu’il est seul dans sa chambre, il marmonne et, l’air anxieux, lève périodiquement les yeux en direction de la porte, dont il bloque l’ouverture en glissant le dossier d’une chaise sous la poignée : Alex ne va pas bien.

Ce que l’on n’apprend que graduellement, pour le compte, et seulement après que l’issue terrible des gestes d’Alex a été révélée. En effet, Marc Bisaillon a opté pour une chronologie morcelée, démarrant avec Rose (Fanny Mallette), inquiète de ce que son fils ne la rappelle pas.

« C’est un choix instinctif ; ç’a toujours été cette construction-là. Même chose pour la musique de Ravel : Pavane pour une infante défunte… »

D’emblée pèse une impression de fatalité alors que le film démarre sous tension, une tension qui se transforme sourdement. Il y a d’abord celle qu’engendre la connaissance de ce qui s’en vient : comme le soutenait Hitchcock, montrer au spectateur qu’une bombe se trouve sous la table où prenne place deux personnes qui elles l’ignorent engendre du suspense, tandis que de faire exploser une bombe sous ladite table sans crier gare ne produit qu’un sursaut.

D’Hitchcock justement, Marc Bisaillon emprunte, en se l’appropriant, un procédé phare : l’effet Vertigo. Il s’agit d’un procédé d’optique créant l’illusion que l’arrière-plan recule et se creuse, très rapidement, alors que le personnage à l’avant-plan ne bouge pas (tel James Stewart faisant face à sa phobie du vide dans ledit film). L’amour inverse le procédé, avec l’arrière-plan qui, lors de moments psychologiques charnières, paraît se plutôt rapprocher d’Alex, l’étouffant, lentement, inexorablement.

L’autre tension est celle liée à la certitude de plus en plus croissante que la nature malsaine des rapports entre le père et le fils l’est encore davantage.

« C’est au contact de Margaret que j’ai appris ça : la dimension incestueuse de la relation entre le père et le fils », explique Marc Bisaillon.

Plusieurs répliques sont prélevées telles quelles du réel, comme ce monologue — dûment consigné — que le père servit aux policiers américains venus l’interroger, et qu’il répéta à l’identique à son ex-conjointe lors des funérailles ; glaçant.

« En fouillant, ça devenait tellement limpide… »

Davantage d’écoute

Et c’est ici, en l’occurrence, que réside la préoccupation principale de Marc Bisaillon par rapport à cette histoire, par rapport à ce destin.

« Mon souhait, c’est que les gens gardent du film le drame que constitue le silence des victimes. Quand j’entends des témoignages d’abus survenus il y a 20, 40 ans, et que la personne se fait dire par certains d’en revenir et de passer à autre chose, ça me fâche. Dénoncer, c’est aussi se faire agresser une deuxième fois parce que l’agresseur va généralement nier, et la personne doit se justifier et revivre son traumatisme… C’est pour cette raison que ça ne m’étonne pas qu’on puisse mettre beaucoup de temps avant de réussir à parler. Et clairement, Stephen n’y est pas arrivé. »

À terme, qu’est-ce que Marc Bisaillon espère que le public retiendra de ce film-électrochoc à l’affiche le 16 novembre ?

« La nécessité d’un peu plus d’écoute ».

François Lévesque est à Rouyn-Noranda à l’invitation du FCIAT.