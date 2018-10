Ce n’est ni le premier ni le dernier film sur « l’enfer de la drogue », mais on aurait tort de ne pas jeter un oeil à la première incursion américaine du cinéaste belge Félix Van Groeningen (La merditude des choses, The Broken Circle Breakdown). La fusion des mémoires du journaliste David Sheff (Steve Carell) et de son fils Nic (Timothée Chalamet) offre un récit de souvenirs heureux et d’épisodes dramatiques entremêlés, ainsi qu’un portrait en deux temps, celui du père démuni et du garçon toxicomane à la dérive. Tout cela se déroule dans un cadre résolument chic, façon de dire que les ravages des dépendances touchent tous les milieux, même les plus privilégiés. Et nous le sommes aussi devant tant d’acteurs dévoués, peu importe l’étendue du rôle, mais parfois écrasés par une bande sonore accrocheuse qui souligne à gros traits des situations déjà fortes et poignantes.



Beautiful Boy ★★★ 1/2 Drame biographique de Félix Van Groeningen. Avec Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Tierney, Amy Ryan. États-Unis, 2018, 121 minutes.