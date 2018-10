«Beautiful Boy»: un jour, et une chute, à la fois

Devant un être cher perdant la mémoire ou la raison, l’entourage amorce parfois un deuil blanc, le sentiment de perte face à quelqu’un toujours là, mais l’ombre de lui-même. Une douleur comparable traverse aussi les parents devant leur progéniture que la toxicomanie a rendue méconnaissable, s’ajoutant à cela un immense sentiment de culpabilité.

David Sheff a connu cet enfer, et ce journaliste indépendant en a ouvertement témoigné, de même que son fils Nic, dans deux ouvrages que le cinéaste belge Félix Van Groeningen (La merditude des choses, The Broken Circle Breakdown) a eu la bonne idée de fusionner dans Beautiful Boy. Et cet enfer rime-t-il avec misère, négligence, violence et dénuement ? Pas le moins du monde, et c’est ce qui frappe devant cette proposition comportant sa large part d’éléments hautement séduisants, tant sur le plan visuel que sonore.

Cette opulence est sans doute ce qui explique le désarroi de David (Steve Carell, d’une noblesse exemplaire) devant son fils aîné Nic (Timothée Chalamet, un autre jalon important dans une carrière pourtant si jeune), celui qu’il croyait connaître, et protéger, malgré la tristesse enveloppant cet enfant du divorce. Il vit en partie chez sa mère (Amy Ryan) à Los Angeles, et auprès de son père qui a refait sa vie avec Karen (Maura Tierney) et leurs deux jeunes enfants dans une maison de rêve près de San Francisco. Tout dans la vie de Nic respire la grâce et l’opulence, et ce garçon qui semble promis à un brillant avenir n’aurait donc aucune raison de se plaindre. D’où l’inévitable « Why ? » de David lorsqu’il découvre l’impressionnant cocktail que ce garçon au profil angélique fume, renifle et s’injecte depuis toutes ces années…

Beautiful Boy se distingue de deux manières : sa chronologie désordonnée et l’alternance des points de vue. Félix Van Groeningen n’ignorait sans doute pas qu’il s’engageait sur le chemin escarpé des clichés, risquant de trébucher à tout moment, d’où cette construction dramatique aux allures de kaléidoscope, zigzaguant entre l’enfance et l’adolescence, les jours sombres et les instants de bonheur, les périodes de sobriété et les inévitables rechutes. Comme il n’y a jamais qu’une seule victime en ces tristes affaires, les tourments du père prennent une place prépondérante, questionnant sans cesse, explorant toutes les thérapies (il ira jusqu’à se poudrer les narines pour y comprendre quelque chose), de plus en plus étranger au reste de sa famille. Quant à Nic, ses errances sont décrites comme autant de courts chapitres d’une grande déroute, accentuant chaque fois celle de son père.

Avec pareil sujet à si forte teneur émotionnelle, de si grands acteurs, et une caméra amoureuse de ces environnements champêtres d’une beauté exceptionnelle (même le San Francisco des bas-fonds n’a rien de très menaçant), Félix Van Groeningen s’est tout de même permis d’en rajouter sur le plan musical. Personne ne rechignera à l’idée d’entendre Radiohead, Neil Young et bien sûr John Lennon (le titre du film évoque une de ses dernières chansons avant sa mort en 1980) ou encore Perry Como !, mais tout cela ne fait que surligner une émotion jaillissant déjà des images. S’il y avait de la sobriété à adopter dans Beautiful Boy, c’était de ce côté-là, même si le cinéaste belge n’allait pas se priver pour sa première incursion américaine, lui qui a si bien su marier les sonorités westerns avec les paysages de son plat pays. Grâce à Beautiful Boy, il ne risque pas de rentrer vite fait dans ses terres.