L’acteur Jonah Hill (21 Jump Street, The Wolf of Wall Street) n’est pas très vieux, mais pour son premier film à titre de réalisateur, il plonge déjà dans ses souvenirs d’adolescent sous le chaud soleil de Los Angeles. À travers le parcours initiatique du jeune Stevie (attendrissant Sunny Suljic), il explore (un peu) la culture du skateboard, mais montre aussi les zones d’ombre de l’adolescence avec ses clans comme autant de refuges contre les adultes. La reconstitution « historique » s’avère dépouillée, les années 1990 sont reconnaissables aux sonorités hip-hop ainsi qu’à une mode vestimentaire ni plus ni moins ridicule que celles d’avant. Ce qui ne change pas, ce sont les fragilités de cette époque de la vie, que le cinéaste décrit avec justesse, entre deux fanfaronnades agrémentées de mots vulgaires. Et qui ressemblent parfois à celles qu’affectionnent Jonah Hill.



Mid90s ★★★ Drame de Jonah Hill. Avec Sunny Suljic, Lucas Hedges, Katherine Waterson. Na-kel Smith. États-Unis, 2018, 84 minutes.