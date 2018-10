Moyennant un cachet mirobolant, une célèbre cantatrice américaine accepte un récital privé donné en l’honneur d’un riche industriel japonais à la résidence du vice-président d’un pays anonyme d’Amérique du Sud. Tout ne serait que romance et luxe feutré entre le fêté et la diva si ce n’était ces rebelles armés qui débarquent en entamant un siège d’un mois. Parce qu’elle est tirée d’un roman salué par la critique, on peut comprendre la talentueuse Julianne Moore d’avoir signé pour cette production, hélas, bancale. En effet, quelles qu’eussent été les qualités du livre, le scénario qui en fut tiré tient du « roman Harlequin », avec psychologie et développements à l’avenant. Qui plus est, la star ne partage aucune chimie avec Ken Watanabe, fort bon acteur qui ne convainc qu’à moitié en figure romantique chevaleresque. Si bien que le sirop que constitue cette romance-là ne parvient jamais à ne serait-ce que frémir.



Bel canto ★★ Drame de Paul Weitz. Avec Julianne Moore, Ken Watanabe, Christophe Lambert, Sebastian Koch, Maria Mercedes Coroy. États-Unis, 2018, 102 minutes.