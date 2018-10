Le premier long métrage de fiction de Francis Bordeleau aurait pu s’intituler La meute, description au style hétéroclite d’une bande de jeunes à la dérive, perdus dans un no man’s land hivernal. Certains d’entre eux se confient à un narrateur qui pourrait autant être psychologue que documentariste, tous encore sous le choc du départ tragique et spectaculaire d’Andie, une fille qui n’a pas froid aux yeux malgré son désespoir. Le film montre le portrait d’une génération aux amours entremêlées, aux amitiés flottantes et aux convictions chancelantes, et le cinéaste épouse ce désordre jusqu’à l’excès, offrant des scènes bien ficelées sur des musiques accrocheuses, d’autres artificielles, un brin racoleuses. Tout cela est porté par une « meute » de jeunes acteurs en pleine ascension, distribution tout aussi éclectique que les ambitions d’un créateur à l’imagination et au discours débridés.



Wolfe ★★ 1/2 Drame de Francis Bordeleau. Avec Catherine Brunet, Antoine Pilon, Léa Roy, Ludivine Reding. Québec, 2018, 92 minutes.