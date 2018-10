L’état de leur mère atteinte d’alzheimer se dégradant, une femme et son frère se heurtent au déni de leur père. Dramaturge, Elizabeth Chomko signe un scénario, ceci expliquant peut-être cela, qui pèche par excès de dialogues. Et ceux-ci confèrent une certaine théâtralité à une action quelque peu confinée. Réalisation atone aidant, il s’agit d’abord d’un « film d’acteurs ». En fille qui a toujours fait ce qu’on attendait d’elle, Hilary Swank est très juste, entre vulnérabilité et force tranquille. Michael Shannon, lui, infuse de belles nuances au rôle du fils irascible, tandis que Robert Forster campe un père touchant dans son entêtement désespéré. En mère dont la raison s’étiole et autour de qui tous gravitent, Blythe Danner émeut, mais sa partition reste curieusement périphérique. Il manque à l’ensemble ce point de vue, si brumeux soit-il à cause de la maladie. Un peu comme si, et ce n’était là certainement pas le but, elle n’était déjà plus là.



What They Had ★★ 1/2 Drame d’Elizabeth Chomko. Avec Hilary Swank, Michael Shannon, Robert Forster, Tessa Farmiga, Blythe Danner. États-Unis, 2018, 98 minutes.