Dans ses films (Terre des hommes, Poudre), Ky Nam Le Duc établit la diversité comme un fait, s’intéressant au métissage sans l’assimiler à un projet politique. La culture et les drames entourant Haïti (dont l’effroyable séisme de 2010) marquent l’existence de deux frères, mais c’est surtout l’absence, non résolue, du père qui les blesse davantage. George Édouard travaille comme employé d’entretien à Polytechnique. Il fait la connaissance d’Audrey, doctorante en physique, les deux préférant la tranquillité de la nuit. Leur liaison est perturbée par l’arrivée surprise de René, frère de George Édouard, convaincu que leur père n’est pas mort et vivrait quelque part à Montréal. Ces révélations et cette chasse à la vérité ne seront pas sans conséquence, bousculant leurs timides certitudes, et surtout leur équilibre mental. Une quête de sens dans une ambiance mélancolique, parfois morose, entrecoupée de discours scientifiques au symbolisme chargé, fissurant à peine l’opacité de ces personnages.



Oscillations ★★ 1/2 Drame de Ky Nam Le Duc. Avec Ted Pluviose, Ricardo Lamour, Léane Labrèche-Dor, Fayolle Jean. Québec, 2017, 93 minutes.