«Bel canto»: la cantatrice guimauve

L’action se déroule dans un pays anonyme d’Amérique du Sud. Moyennant un cachet mirobolant, Roxanne Coss, une célèbre cantatrice américaine, a accepté un récital privé organisé par le vice-président dudit pays non identifié pour l’anniversaire d’un riche industriel japonais. Une décision que la diva regrette sitôt arrivée. Or, la cour assidue que lui fait Katsumi Hosokawa, le fêté qui est aussi son admirateur le plus fervent, a tôt fait de la mettre dans de meilleures dispositions. Tout ne serait que romance et luxe feutré si ce n’était ces rebelles armés qui débarquent en entamant un siège d’un mois.

Parce que le film est tiré d’un roman d’Ann Patchett salué par la critique en 2001, on peut comprendre la talentueuse Julianne Moore d’avoir signé pour Bel Canto, production, hélas, bancale. En effet, quelles qu’eussent été les qualités narratives du livre, le scénario qui en fut tiré tient ni plus ni moins du « roman Harlequin », avec psychologie et développements à l’avenant.

Inspirée — très librement s’entend — par le siège de l’ambassade japonaise à Lima en 1996, l’intrigue s’attarde aux tensions, mais surtout aux sentiments amoureux pluriels qui se font jour dans le contexte volatil d’une telle prise d’otages. Les « guérilleros » sont superficiellement humanisés, à l’image du pouvoir qui se voit noirci pour faire bonne mesure plus que par réel souci de nuance. Il en résulte des personnages schématisés jamais terriblement intéressants, cela, en dépit d’une prémisse prometteuse.

Anticipée car lourdement prophétisée en amont, la teneur du dénouement n’apparaît pas tant inéluctable que convenue. Un mot qui convient d’ailleurs à la réalisation de Paul Weitz, qui cosigne l’adaptation avec Anthony Weintraub (conjoint de la productrice Caroline Baron, laquelle a déjà collaboré avec le premier notamment sur l’oubliable Admission).

Aucune chimie

Qu’en est-il des interprètes ? Cosmopolite, la distribution de soutien comporte de bonnes pointures ayant peu l’occasion de briller. Et la fabuleuse Julianne Moore ? Elle est de ces comédiennes qu’on prend toujours plaisir à voir jouer, même dans des longs métrages peu inspirés tels que celui-ci.

En l’occurrence, la vedette de Loin du paradis (Far from Heaven) et des Heures (The Hours) paraît consciente de la débâcle (en dépit d’un apport appréciable de Renée Fleming à la voix chantée). Son interprétation relève du pilote automatique : irréprochable, mais sans âme.

Qui plus est, la star ne partage aucune chimie avec son partenaire, Ken Watanabe, un acteur d’habitude fort bon qui ne convainc qu’à moitié en figure romantique chevaleresque.

Si bien que le sirop que constitue cette romance-là ne parvient jamais à ne serait-ce que frémir.