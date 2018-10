Mid90s»: planche de salut

À Los Angeles dans les années 1990, Stevie (Sunny Suljic), héros fragile de Mid90s, premier film de l’acteur Jonah Hill, ressemble autant aux jeunes d’hier qu’à ceux d’aujourd’hui : l’adolescence est une longue traversée, marquée par ce besoin viscéral d’appartenir à un clan.

Pour y parvenir, ce garçon se cassera plusieurs fois la gueule, n’étant pas très doué pour la planche à roulettes, mais il est déterminé à en maîtriser la technique, quitte à s’acoquiner à des paumés sympathiques. Celui qui ressemble comme deux gouttes d’eau au fils de Jack Nicholson dans The Shining et pourrait être confondu avec Antoine Doinel des 400 coups de Truffaut ne trouve nulle part sa place, et surtout pas à la maison. Constamment rudoyé par son frère aîné (Lucas Hedges) qui profite des absences répétées de leur mère (Katherine Waterson), toujours à bout de souffle, Stevie voit dans la culture du skateboard… sa planche de salut.

Il la trouvera au sein d’un groupe dont la composition reflète une société métissée, et surtout une jeunesse à la fois rêveuse et désoeuvrée, narguant l’autorité, mais sans le bras levé. Leur révolte, ils l’expriment dans des cours d’école bétonnées, dans un magasin de t-shirts, affalés devant la télé à contempler les exploits des autres. Ce monde, Stevie s’en imprègne un peu plus chaque jour, à la conquête de son autonomie, lui qui a tout à apprendre, de la cigarette aux tics de langage, de la sexualité à la fourberie, pour survivre aux coups, dont ceux de son frère.

On comprend assez vite que les enjeux dramatiques n’ont rien de rocambolesque dans Mid90s, Jonah Hill répétant à qui veut l’entendre que le film n’est pas une autobiographie ou un album de souvenirs familiaux. Acteur à la fois cabotin (21 Jump Street) et foudroyant (The Wolf of Wall Street), il esquisse ici un portrait dépouillé (tourné en 16 mm !) d’une période de la vie où tout apparaît enivrant et affolant et celui d’une décennie aux codes vestimentaires aussi rigides et exotiques que les précédentes.

À défaut de surcharger l’image de références culturelles de l’époque Bill Clinton, il n’a pas lésiné sur la puissance évocatrice de la musique, alignant les sonorités hip-hop qui faisaient vibrer les ados du temps, tout en utilisant de belle façon celles de Philip Glass (pour un affrontement entre skateurs et policiers) ou The Smiths. À ces musiques se superpose celle des jurons, utilisation (sur)abondante du « F word », de même que du « N word », mais à fréquence moins élevée.

Cela relève d’un souci d’authenticité, mais ce n’est pas là que Jonah Hill apparaît le plus convaincant. À l’image de ses héros indécis, il tisse un récit sinueux, épinglant leur maladresse à manier les mots, à exprimer leurs émotions. D’ailleurs, ceux qui entourent Sunny Suljic, déjà plein d’assurance, sont tous de non-professionnels, certains arborant une acné ingrate, d’autres, une diction mollassonne, à l’aise avec leur corps seulement sur leur planche à roulettes. Quelques instants fugaces d’intimité amicale témoignent de leur fragilité derrière les bravades, de leurs peurs derrière les fanfaronnades. Rien de nouveau sous le soleil de la Californie, ou celui du film d’apprentissage, mais ce n’est pas non plus une apologie béate du skateboard comme outil d’émancipation. Mid90s illustre plus d’une façon de se casser la gueule, et d’apprendre de ses chutes.