Jean-Marc Vallée racontera Yoko Ono et John Lennon

En développement chez Universal depuis février, le film sur la relation entre Yoko Ono et John Lennon s’est trouvé un réalisateur en la personne de Jean-Marc Vallée. Des négociations autour du scénario d’Anthony McCarten (Bohemian Rhapsody), qui serait à terme réécrit par ce dernier et le cinéaste québécois sont en cours, selon Variety. À la base, il s’agit d’un projet initié par le producteur Michael De Luca (Magnolia, Les frères Sisters) et Yoko Ono elle-même. Fait à signaler, Vallée s’acquittera également du montage du film, fidèle à une méthode dont les plus récents fruits, les miniséries Big Little Lies et Sharp Objects, lui ont valu maints prix et accolades.