Galveston ★★ 1/2 Drame de moeurs de Mélanie Laurent. Avec Ben Foster, Elle Fanning, Lili Reinhart, Maria Valverde. États-Unis, 2018, 93 minutes.

Tout semble réussir à l’actrice et cinéaste française Mélanie Laurent, qui fait merveille tant devant la caméra (dont celle de Tarantino et celle de Philippe Lioret) que derrière (Respire, Plonger, le documentaire Demain). Pas étonnant qu’elle ait été tentée par la grande séduction américaine, tournant son premier long métrage en anglais avec la complicité du toujours solide Ben Foster. Elle s’égare (de bien des façons) dans le sud des États-Unis, suivant les pérégrinations et les dérives d’un homme de main (Foster) et d’une prostituée (Elle Fanning). Ce duo dépareillé quitte La Nouvelle-Orléans dans la tourmente, alors que l’homme et la femme ne se connaissaient pas, et prend la route dans l’urgence, un chemin ponctué de surprises, et pas que des bonnes. Malgré la beauté mélancolique du décor, Laurent explore tout cela en touriste, n’injectant rien de très original à ce road-movie au parcours bien balisé.