Starr Carter (Amandla Stenberg) oscille constamment entre deux univers : le quartier pauvre où elle réside et l’école riche, majoritairement blanche, qu’elle fréquente. Cet équilibre précaire est rompu lorsque Starr est témoin de la mort de son ami d’enfance, Khalil, aux mains d’un policer. Sous les pressions des deux communautés, la jeune fille cherche sa voix, déterminée à faire justice à son défunt ami. Porté par la performance bouleversante de Stenberg, The Hate U Give met en scène avec honnêteté et intelligibilité la complexité et l’unicité de l’expérience noire aux États-Unis sans jamais tomber dans la dichotomie et les lieux communs.





La haine qu’on donne (V.F. The Hate U Give) ★★★ 1/2 Drame de George Tillman Jr. Avec Amandla Stenberg, Regina Hall, Russell Hornsby, KJ Apa, Algee Smith, Lamar Johnson, Issa Rae et Sabrina Carpenter. États-Unis, 2018, 132 minutes.