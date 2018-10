Western de surprises et d’atmosphère, Les frères Sisters, Lion d’argent à Venise, est l’adaptation du roman de Patrick deWitt par Jacques Audiard (Un prophète), qui trouve dans cette histoire de deux frères mercenaires sur la piste d’un scientifique idéaliste la substance criminelle d’une œuvre de la continuité. De nouveau, le réalisateur de De rouille et d’os alterne avec brio deux récits parallèles voués à s’unir (excellent montage de Juliette Welfling). Aux paysages picturaux de Ford et aux élans opératiques de Leone, Audiard préfère un spectre intimiste avec abondance de plans serrés nerveux, ceux-ci révélateurs, souvent, du confinement psychologique des protagonistes. Choisis, les gros plans sont quant à eux volontiers magnifiés par des effets de clair-obscur, voire d’obturation. Récurrent chez Audiard, ce procédé désuet, délicat, jette un peu de poésie dans la violence, faisant ainsi reculer, ne serait-ce qu’un peu, les ténèbres humaines.





Les frères Sisters (V.F. de The Sisters Brothers) ★★★★ 1/2 Western de Jacques Audiard. Avec John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed, Carol Kane. France–États-Unis, 2018, 121 minutes.