Alors qu’il tente un retour, Guy Jaumet, chanteur septuagénaire, accepte qu’un jeune documentariste, Gauthier, le suive avec sa caméra. Ce qu’ignore l’ancienne idole, c’est que Gauthier est son fils illégitime. Coscénarisé, réalisé et interprété par Alex Lutz, ce documenteur a ceci de particulier que l’élément satirique, souvent inhérent au genre, est assez peu appuyé : il s’agit d’un hommage plus que d’une parodie. Cette peinture de milieu, pour le compte, n’est qu’une toile de fond impressionnante pour ce qui est avant tout un récit père-fils intimiste : un contraste fort. Plus Gauthier apprend à connaître son père par la seule entremise de sa caméra et plus le film devient touchant. Jamais sirupeuse, cette relation génère une charge émotionnelle dont la puissance, à terme, surprend d’autant plus que le genre fait en sorte qu’on a d’office baissé sa garde. Ce supplément d’âme est ce qui élève le film et en fait plus qu’un très habile exercice.



Guy ★★★★ Comédie dramatique d’Alex Lutz. Avec Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot, Nicole Calfan, Élodie Bouchez, Dani, Marina Hands. France, 2018, 101 minutes.