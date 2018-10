Anthropocene: The Humain Epoch (Anthropocène : L’époque humaine)

Ce documentaire du trio canadien Edward Burtynsky, Jennifer Baichwal et Nick de Pencier révèle l’effroyable beauté de la destruction planétaire sous main humaine. Tourné dans une vingtaine de pays, entre vues aériennes de sites apocalyptiques industriels et détails d’une faune, d’une flore et des ressources minérales en suffocation, le film propose une méditation sans pitié ni pistes de solution sur la stupidité de l’espèce humaine, qui orchestre sa propre perte.





Anthropocène. L’époque humaine (V.F. de Anthropocene : The Humain Epoch) ★★★★ Documentaire d’Edward Burtynsky, Jennifer Baichwal, Nick de Pencier. Scénario : Jennifer Baichwal. Narration en anglais : Alicia Vikander. En français : Pascale Bussières. Canada, 2018, 87 minutes.