Le décor semble familier, voire banal — quelqu’un aurait-il déjà éprouvé le syndrome de Stendhal devant une école polyvalente ? Le langage, soit le chiac, l’est un peu moins, mais la réalité, celle du suicide, est tristement universelle. Plusieurs, en peu de temps, à la veille de l’an 2000, ont marqué la vie de Samara Grace Chadwick, alors adolescente à Moncton. Cette vague meurtrière parmi les élèves de l’école Mathieu-Martin aura, on s’en doute, des répercussions aussi tragiques qu’insoupçonnées. Seize ans plus tard, ces élèves d’autrefois ne sont pas tous enthousiastes à l’idée de se confier à la caméra de la cinéaste, qui signe ici son premier long métrage documentaire, et qui les invite à relire leur journal personnel, à fouiller dans leurs souvenirs et à revoir des images vidéo d’un passé embrouillé par le deuil. Un exercice de mémoire, un exorcisme face à la douleur de l’absence, une méditation sur le passage du temps qui guérit, à sa façon, la cruauté des départs précipités.





1999 ★★★ Documentaire de Samara Grace Chadwick. Canada, 2018, 94 minutes.