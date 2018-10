«Guy»: simulacre authentique

Guy Jamet, chanteur de variétés français septuagénaire, connut jadis un succès populaire énorme. Son public, une partie de celui-ci du moins, ne l’a pas oublié, mais l’oeil médiatique, si. Pour cette raison, Guy accepte l’offre d’un certain Gauthier, un jeune documentariste qui entend le suivre avec sa caméra alors que l’ancienne idole tente un retour professionnel. Ce que Guy ignore, c’est que Gauthier est son fils né d’une aventure d’un soir avec une admiratrice naguère. Si bien que, pour Gauthier, ce portrait est en réalité l’occasion de découvrir ce père dont il vient à peine d’apprendre l’existence. S’ensuit un faux documentaire étonnamment poignant, Guy étant une création de l’acteur et réalisateur Alex Lutz.

C’est loin d’être la première fois que le « documenteur », un genre cinématographique de plein droit, se fait musical. Le jouissif — et charnière — Spinal Tap, de Rob Reiner, sur un groupe de heavy metal anglais inventé, a fait école. Son cocréateur Christopher Guest, autre acteur-cinéaste, a d’ailleurs offert un autre fleuron en matière de documenteur musical : A Mighty Wind, vision surréaliste de la scène folk.

Guy, de son côté, a ceci de particulier que l’élément satirique, qu’on imagine volontiers inhérent au documenteur, est assez peu appuyé. On s’amuse certes des variétés françaises, mais il s’agit plus d’un hommage que d’une parodie.

Contraste fort

Plus l’intrigue progresse, c’est-à-dire plus Gauthier apprend à connaître son père par l’entremise de sa caméra omniprésente, et plus le film devient touchant. Cela, sans que l’on cesse de sourire, la proposition ne devenant jamais sirupeuse.

Cette peinture d’un certain milieu artistique, pour le compte, n’est qu’une toile de fond impressionnante pour ce qui est avant tout un récit père-fils intimiste. Un contraste fort.

On croit à ce chanteur ringard mais attachant, pas le cliché attendu du narcissique fini, au contraire. Sous un maquillage vieillissant des plus réussis, et dont il ne se départ que le temps de deux archives audiovisuelles fabriquées (avec Élodie Bouchez et Marina Hands plus vraies que vraies en chanteuses pop des années 1960 et 1980 respectivement), Alex Lutz est d’une subtilité incroyable.

Toutefois, le personnage principal, c’est Gauthier, ou plutôt sa caméra. Hors champ, Tom Dingler est la voix et la présence de ce fils secret (qu’il incarne en demeurant collé au chef opérateur Mathieu Le Bothlan). L’illusion est parfaite.

Savamment modulée

Pour parfaire celle-ci : des chansons originales qui pourraient être « d’époque(s) » tant elles sonnent juste, jumelées à la participation de personnalités du milieu, tels Michel Drucker et Julien Clerc. Emprunter au réel pour cimenter la plausibilité du simulacre constitue un procédé éprouvé.

Or, ce qui élève le film et en fait autre chose qu’un très habile exercice, c’est la dynamique entre Guy et Gauthier, qui génère une charge émotionnelle dont la puissance, à terme, surprend d’autant plus que le genre fait en sorte qu’on baisse d’office sa garde : on s’attend à rire, ce qui survient, mais pas à être ému de la sorte.

Savamment modulée grâce, ici, à un regard ambigu de Guy qui en sait peut-être plus qu’il n’y paraît, là, à une remarque anodine qui laisse pourtant songeur, cette relation fictive est réglée au scénario, c’est approprié, comme du papier à musique.