«The New Romantic»: l’amour comme dans les vues

Étudiante en dernière année de journalisme, Blake base sa perception de l’amour sur deux mythes fondateurs. À savoir, les circonstances du coup de foudre entre ses parents du temps de leurs propres études, avec ce que cela comporte d’enjolivement, ainsi que la consommation massive de comédies sentimentales hollywoodiennes durant l’adolescence, révèle d’office la jeune femme. Et de décréter que le romantisme est mort : pas étonnant puisque la réalité ne peut soutenir la comparaison.

Un malheur n’arrivant jamais seul, voici que sa chronique sexuelle dans le journal étudiant est retirée, faute de sexe. Son plan subséquent pour sauver celle-ci voit Blake devenir une « sugar baby ».

Également dans son collimateur : un prix de journalisme gonzo (forme subjective et engagée) assorti d’une bourse de 50 000 dollars. C’est une rencontre inopinée avec Morgan, une autre toute jeune femme, qui incite Blake à tenter l’aventure. Se défendant d’être une prostituée, Morgan précise qu’elle reçoit plutôt des cadeaux, énumérant les différentes marques de sacs à main qui garnissent ses tablettes et notant qu’elle n’a pas une dette d’étude de 65 000 dollars à régler, elle.

Par son entremise, Blake fait la connaissance d’Ian, professeur d’économie (on appréciera l’ironie) dans la fin trentaine, propre sur lui et très à l’aise financièrement. Un souper plus tard, ils en sont à discuter de « l’entente ». Pour lui : aucune complication ni attache ni compte à rendre, ce pour quoi il paiera, mais pas par passation d’argent. Pour elle ? « Du romantisme », répond Blake sérieusement, sans toutefois préciser qu’elle utilisera Ian comme sujet.

En périphérie, Jacob, un collègue étudiant, manifeste à Blake un intérêt malhabile.

Archétypes classiques

S’ensuit une comédie vive, spirituelle, quoiqu’à terme superficielle. Intéressante, c’est le moins qu’on puisse dire, la prémisse n’est en effet pas tant approfondie qu’utilisée comme levier dramatique principal d’un récit amoureux prévisible.

Les archétypes en présence sont, par exemple, déployés de manière on ne peut plus classique : l’homme présenté comme un chevalier servant se révèle un triste sire, tandis que le garçon détesté au début s’avère, ô surprise, le charme incarné. Quant à l’héroïne, elle pensait désirer l’un, mais voulait en réalité l’autre. Non, une référence explicite à Jane Austen ne suffit pas à rendre le pattern postmoderne.

Après avoir compris qu’elle s’est menti à elle-même à propos du romantisme de façade cultivé auprès d’Ian, Blake s’ouvrira donc à celui, parfois gauche mais sincère, de Jacob.

Tout cela, en accord avec les poncifs de la comédie romantique traditionnelle alors même que le film semble se croire subversif.

Moments forts

En toute justice cependant, le scénario cosigné par Kyle Mann et la réalisatrice Carly Stone est fertile en réparties savoureuses, auxquelles la talentueuse distribution fait honneur.

Il est en outre une poignée de moments forts qui confèrent une aura spéciale au film, tel celui, vers le dénouement, où Blake prend conscience que sa prise de parole ne tient plus de l’opportunité mais de la nécessité. Ou encore celui, peu avant, lors duquel elle partage un déjeuner en improbable « tenue d’initiation » (qui verra comprendra) avec Jacob ; assez magique.

Baignés de chauds coloris automnaux, la ville de Sudbury et ses environs ne manquent pas de romantisme. Contrairement à la trame, ça, ça surprend.