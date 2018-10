1999, année catastrophique

Pour quiconque a déjà fait du ménage dans ses cassettes VHS, visionner celles-ci après plusieurs années peut comporter toutes sortes de surprises, à commencer par la qualité de la préservation, souvent douteuse. Cette fragilité évidente du ruban magnétoscopique, la cinéaste Samara Grace Chadwick ne craint jamais de la mettre à l’avant-plan dans son premier long métrage documentaire, 1999, une année pas si lointaine, mais parfois à une distance infinie de notre époque, et pas que sur le plan technologique.

Cette année-là, l’école secondaire Mathieu-Martin à Moncton, au Nouveau-Brunswick, fut au coeur d’un véritable tsunami social et psychologique : une importante vague de suicides allait frapper, des élèves allaient s’enlever la vie à quelques mois d’intervalle, et rien ni personne ne semblait vouloir les en dissuader. Après ce tremblement de terre émotif, c’en fut fini de l’Acadie pour Samara Grace Chadwick, qui n’y remettra plus les pieds pendant 16 ans.

Ce film devenait en quelque sorte le prétexte parfait pour rentrer au bercail et renouer avec les anciens camarades de classe, ainsi qu’une enseignante au grand coeur, Janelle Arsenault, qui porte le regard le plus articulé, mais non le moins émouvant, sur toute cette période. Car les ami(e)s de Samara sont visiblement encore fragiles lorsqu’il s’agit d’évoquer cette suite dramatique de départs précipités : l’une a perdu son frère, l’autre, sa meilleure amie, tous un peu victimes de ces paysages « où il y avait beaucoup de boredom », comme le souligne à la fin du film un des protagonistes. Car, oui, comme à peu près tous les autres, ce dernier s’exprime en chiac, ce mélange de français et d’anglais si caractéristique de cette région — et que des sous-titres rendent compréhensibles pour des oreilles peu aiguisées.

Rester ou fuir

Près de 20 ans après ces drames successifs, certaines protagonistes endeuillées parcourent leur journal personnel, un exercice douloureux et déchirant, ouvrant des plaies mal cicatrisées, replongeant dans un passé que toutes auraient voulu effacer. Il en va de même pour la cinéaste, à qui l’on souligne parfois sa disparition subite, la plaçant devant ses contradictions : liée à ses amis remplis de tristesse, mais ne trouvant rien de mieux à faire que de prendre la poudre d’escampette. Réflexe de survie sur lequel la principale intéressée ne disserte jamais, et qui aurait gagné à être étoffé.

Là où ces rescapés d’une adolescence chaotique sont plus bavards, c’est sur les contrecoups de ces suicides à répétition, d’abord le terrible effet d’entraînement lié à ce type de nouvelles, phénomène largement documenté, et le climat qui régnait dans les murs de l’école Mathieu-Martin. Janelle Arsenault parle de « zombies » déambulant dans les corridors, et ceux-ci sont captés dans toutes leurs nuances de beige par la cinéaste, qui les ratissent comme pour mieux les exorciser.

C’est d’ailleurs la clé de toute sa démarche : revenir en arrière, là où ça fait mal, pour mieux envisager l’avenir. Entre les images prises à la volée par des caméras tenues nonchalamment par quelques-uns des témoins de l’époque — granuleuses, floues, chargées d’une portée tragique insoupçonnée au départ — et les reportages qui en disaient long sur le désarroi des autorités scolaires, la parole, le regard et les larmes de ces êtres blessés sont respectueusement recueillis par une cinéaste qui partage totalement cette souffrance. Et qui ne voulait surtout pas demeurer prisonnière de 1999, année catastrophique.