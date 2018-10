Une nouvelle présidente à la tête du CA du BCTQ

Émilie Dussault succède à Sylvain Lafrance à la tête du conseil d’administration du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ). Le p.-d.g. du BCTQ, Pierre Moreau, s’est dit très heureux de la nomination de Mme Dussault, qui occupe également les fonctions de directrice du studio MPC et de Technicolor Québec depuis 2013. « Le secteur de la production télévisuelle et cinématographique au Québec est actuellement confronté à des enjeux en matière d’exportation de produits culturels, de propriété intellectuelle et d’innovation », a-t-il déclaré, ajoutant que la nouvelle présidente a les atouts nécessaires pour relever ces défis. Mme Dussault s’est dite très enthousiaste au sujet de sa nouvelle fonction de présidente. « Plus que jamais, il faut poursuivre le travail de promotion de l’image du Québec et de ses ressources en termes de production cinématographique et télévisuelle, ici et à l’international », a-t-elle mentionné.