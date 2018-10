First Man (First Man : Le premier homme sur la lune)

Production d’envergure de Damien Chazelle (Whiplash, La La Land), First Man,adapté de la vie de Neil Armstrong, premier homme à avoir marché sur la Lune en 1969 à travers la mission Apollo 11, avec une dernière partie dans l’espace très maîtrisée techniquement et pleine d’envol, manque d’unité par son mélange de genres. Ryan Gosling dans la peau du héros, entre entraînement exténuant et déboires domestiques, joue de réserve pour se coller au personnage, mais la distribution d’ensemble n’enfonce rien. First Man se révèle du moins très instructif sur les déboires ayant précédé le triomphe de cette mission américaine qui marqua l’histoire.



First Man ★★★ Film biographique de Damien Chazelle. Avec Ryan Gosling et Claire Foy. États-Unis, 2018, 140 minutes.