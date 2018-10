Bertrand Blier (Buffet froid, Merci la vie) peut dormir tranquille, sa succession est assurée, du moins à en juger par cette comédie policière signée Quentin Dupieux. On y reconnaît son amour des situations absurdes, des chevauchements temporels, le tout dans des environnements à l’esthétique froide. Cela ressemble d’abord à une joute verbale entre un policier zélé mais un peu fêlé (Poelvoorde, en territoire familier) et un témoin nommé Fugain (Grégoire Ludig, débonnaire peu importe la situation) que la découverte d’un cadavre dans son quartier va plonger dans un savoureux délire. Le tout se poursuit dans un amusant mélange entre le passé et le présent, un espace où les personnages font parfois irruption pour mieux comprendre les lois qui régissent leur destin. Dans ce film trop court (un de ses rares défauts), une foule d’artifices viennent brouiller les cartes, rarement spectaculaires mais toujours fort à-propos.



Au poste ! ★★★ 1/2 Comédie policière de Quentin Dupieux. Avec Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig, Marc Fraize, Anaïs Demoustier. France, 2018, 73 minutes.