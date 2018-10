Lancement de la nouvelle saison du Wapikoni

Mercredi à 18 h à l’Impérial, place au lancement du cru Wapikoni de l’année avec 14 courts métrages issus de cinéastes de huit communautés autochtones et inuites. Fictions, documentaires, vidéoclips, animations et oeuvres d’expérimentation seront au menu. Certains films s’inscrivent dans le sillage du mouvement #MoiAussi, d’autres jouent de poésie surréaliste. Les cinéastes salueront le public, plus nombreux que jamais, venus entre autres de Kuujjuak, d’Unamen Shipu, de Thunder Bay.