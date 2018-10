« Quand les pouvoirs s’emmêlent », documentaire de Yvonne Defour

Quatre pays, quatre villes, un seul combat : celui des femmes dans l’espace public, mais aussi la sphère privée. Dans certains coins du monde, celui-ci n’est pas encore gagné, ou sérieusement menacé. C’est ce que démontre Quand les pouvoirs s’emmêlent, lorsque le politique et le religieux, qu’il soit catholique ou musulman, décident de sonner le glas, celui des libertés parfois gagnées à l’arraché. La documentariste Yvonne Defour, habituée de parcourir le vaste monde avec sa caméra (Marchés sur Terre, Le sexe autour du monde), témoigne de ces luttes en allant à la rencontre de militantes, mais aussi d’hommes épris de justice sociale, accompagnée de l’acteur Vincent Graton, témoin parfois ahuri des régressions qui ont cours à Tunis, à Paris, et à Washington. De retour à la maison, il constate que tout n’est pas idyllique, et que les luttes d’ici trouvent un curieux écho dans celles que l’on découvre ailleurs, le tout sur fond de harcèlement sexuel, de laïcité, de droits reproductifs et de représentation politique aux plus hautes sphères de l’État. Mais à la base s’activent des indignées au discours éloquent, passionné, viscéral, le tout dans une forme dynamique et séduisante. Et certaines figures de proue, particulièrement en Tunisie, le font parfois au péril de leur vie.

★★★ 1/2 Documentaire de Yvonne Defour. Canada, 2018, 100 min.