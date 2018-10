Avec sa sale gueule et un physique de dur à cuire, l’acteur anglais Tom Hardy s’est taillé une belle place à Hollywood (Mad Max: Fury Road, The Dark Knight Rises), et il est cette fois au premier plan dans Venom, un autre personnage de l’univers Marvel qui réclame d’exister par lui-même sur grand écran. La création a été accomplie par Ruben Fleischer (Zombieland, Gangster Squad), s’acquittant de ses fonctions de façon méthodique, injectant un peu d’humour à ce combat intérieur d’un journaliste qu’un corps étranger, extraterrestre, a choisi comme « hôte ». Cette adoption va provoquer quelques remous à San Francisco, mais rien de visuellement choquant, ou dégoulinant, juste les pirouettes habituelles de ce cinéma contaminé, lui, à la routine numérique.



Venom ★★ 1/2 Science-fiction de Ruben Fleischer. Avec Tom Hardy, Riz Ahmed, Michelle Williams, Jenny Slate. États-Unis, 2018, 112 minutes.