Les flâneurs

Curieux de nature

Brillant dans un certain désert de revues « sérieuses » pour adolescents, le magazine Curium, produit par la valeureuse équipe des Débrouillards, accompagne les 14 ans et plus dans cette périlleuse et palpitante aventure qu’est l’adolescence. Sous l’étiquette de magazine de « science, techno et société », on y pose ce mois-ci des questions comme « l’espace est-il privé ? » et on y démystifie l’épilepsie à travers un témoignage. Le numéro de juillet-août portait quant à lui sur l’éducation sexuelle, en en affrontant les enjeux adolescents sans tabous. En septembre, les parents y apprenaient, avec soulagement, que la crise d’adolescence n’est pas, semble-t-il, incontournable.