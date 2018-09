De passage à Stockholm avec son époux Joe, Prix Nobel de littérature, Joan dresse un bilan existentiel inopiné. Dès lors, le regard qu’elle pose sur Joe se transforme, fierté et patience se muant en amertume, voire en dégoût. Glenn Close est électrisante dans ce rôle cousu main. Le film, en dépit d’enjeux passionnants, ne l’est pas. En effet, si la peinture d’un milieu littéraire aveuglé par sa propre misogynie fascine, il en va autrement du récit, qui cumule les invraisemblances. Fonctions narratives plus que personnages, le journaliste inquisiteur et le fils aspirant auteur ne semblent être là que pour annoncer les coups de théâtre qui surviennent en seconde partie, le film passant alors de sombre étude psychologique à mélodrame appuyé. À la réalisation, Björn Runge s’en tient à une grammaire cinématographique rudimentaire. Une héroïne de la trempe de Joan méritait plus de panache.



The Wife (V.O.) ★★ 1/2 Drame psychologique de Björn Runge. Avec Glenn Close, Jonathan Pryce, Max Irons, Christian Slater. Suède–Grande-Bretagne–États-Unis, 2018, 100 minutes.