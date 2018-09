Les abominables petits-pieds (V.F. de Smallfoot)

On songe à tant de films devant Smallfoot que l’on pourrait croire que cette animation de type comédie musicale n’a rien de singulier : entre Happy Feet, Ice Age et Monsters, Inc., les parallèles ne manquent pas. Cette escapade dans les hauteurs enneigées rappelle même Lost Horizon, tant qu’à donner dans les vieilles comparaisons kitsch. Cette rencontre inopinée entre le monde des yétis et celui des humains donne lieu à quelques affrontements spectaculaires, et autant de chansons sirupeuses (on cherche à déclasser Let It Go, le solide ver d’oreille de Frozen…). En prime, une leçon sur le sens critique et la curiosité hors de ses frontières rassurantes, apprise à la dure par à peu près tous les personnages, certains amusants (un possède la voix survoltée de James Corden), dont plusieurs yétis dans leur environnement d’une blancheur immaculée. Comme quoi ils ne sont pas tous bien cachés à Washington D.C.



Notre critique complète



​Horaire en salles

Smallfoot (V.F. : Les Abominables petits-pieds) ★★★ Film d’animation de Karey Kirkpatrick Avec les voix de Channing Tatum, James Corden, Common, Zendaya. États-Unis, 2018, 96 minutes.