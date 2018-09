Entre l’Argentine et le Québec, Rocio et Aldana se retrouvent et se souviennent, les deux toutes jeunes femmes, des cousines, relatant chacune leur tour leur histoire d’horreur. Au sein d’une reconstitution brutale lorsque les mots nomment l’indicible, et impressionniste lorsque silences, regards et panoramas prévalent, le documentaire de Laura Bari intègre des extraits de performances circassiennes et théâtrales de Rocio et d’Aldana. Il en résulte une proposition hétéroclite dont la lecture est parfois inutilement ardue. L’ajout d’accents symboliques, un peu plaqués, amplifie cette impression. Pour autant, la cinéaste (et monteuse) réussit à suggérer quelque chose comme une mémoire fragmentée, en phase avec les souvenirs émergents de Rocio et d’Aldana. En cela, son approche a le mérite indéniable de favoriser l’immersion et l’empathie. Sans esquiver la douleur, Primas place l’accent sur la guérison, sur la force de résilience. Une oeuvre réfléchie, sensible et inspirante.



Primas (V.O. esp. avec s.-t.f.) ★★★ 1/2 Documentaire de Laura Bari. Québec, Argentine, 2017, 99 minutes.