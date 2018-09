«Place publique»: nuit de galère

Nathalie, productrice télé à succès à Paris, pend ce soir la crémaillère dans le manoir champêtre où elle vient de s’installer. Y sont attendus Castro, animateur vedette sur le déclin, Hélène, soeur de Nathalie impliquée dans diverses causes humanitaires et ex de Castro avec qui elle a eu une fille, Nina, dont le best-seller égratigne père et mère… S’ajoute une variété de conjoints, d’accointances et de m’as-tu-vu, les destins de tout un chacun s’entremêlant le temps d’une sauterie fertile en quiproquos.

Dès les premières minutes, le cinquième film du tandem formé par Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, Place publique, annonce une sorte de best of. Impression qui se confirme, tant côté fond, sur scénario coécrit par les anciens époux, que côté forme, sur réalisation de Jaoui.

Entre causticité et marivaudages, les coauteurs proposent un récit choral, leur spécialité, en filigrane duquel ils intègrent différentes marottes et préoccupations, telles la célébrité, la famille, et les contrastes observés entre vies publiques et vies privées. Le sort du monde est abordé en surface (comme dans la vie ?), pour faire bonne mesure.

Tourner une réplique

Parfois, on croirait voir défiler des personnages vus dans leurs précédents (et supérieurs) Le goût des autres et Comme une image, écrivains et pantins du milieu élargi de la culture entrant dans la mêlée. L’auguste opposition « maîtres et valets » est aussi mise à contribution par le biais de la domesticité, y compris le chauffeur ténébreux et la bonne nunuche recrutée au village.

D’ailleurs, avec ce personnage et celui du voisin cultivateur fruste, les coscénaristes trahissent une condescendance urbaine d’autant plus ironique qu’ils se plaisent eux-mêmes à se moquer des préjugés, hypocrisies et aveuglements de leur ménagerie.

Cela, avec une abondance de dialogues ciselés, quoique la « moyenne au bâton » arrive en deçà des plus belles collaborations Jaoui-Bacri. Car il ne faudrait pas oublier qu’outre les cinq films réalisés par la première, on doit aux complices les scénarios de Smoking/No smoking et On connaît la chanson, d’Alain Resnais, ainsi que ceux, d’après leurs pièces, de Cuisine et dépendances, de Philippe Muyl, et Un air de famille, de Cédric Klapisch.

Ces deux-là savent tourner une réplique afin que celle-ci produise son petit effet. Cela, sans freiner le mouvement d’ensemble — un art en soi —, auquel s’accorde la mise en scène typiquement fluide de Jaoui.

Note douce-amère

À cet égard, Place publique maintient un rythme allègre, mais les bons mots, on l’évoquait, ronronnent plus qu’ils ne pétillent. Idem pour le troisième acte, où tout culmine un peu mollement, de manière plus attendue, mécanique, qu’à l’accoutumée.

Après maints tiraillements entre idéalisme (la Hélène d’Agnès Jaoui) et cynisme (le Castro de Jean-Pierre Bacri), un refus de trancher prévaut, la possibilité d’une jeunesse amoureuse s’imposant comme seul espoir éventuel (un idéalisme sentimental ?). Clore sur une note douce-amère constitue pour le compte l’une des caractéristiques de la signature Jaoui-Bacri. Là encore, toutefois, ce dénouement-ci a l’heur de laisser en appétit.

En définitive, Place publique s’avère un film confortable, non dénué de moments inspirés, mais moins stimulant que ce à quoi l’on s’attend du duo au sommet de sa forme. À voir, certes, mais avec des attentes ajustées en conséquence.