«Primas»: parler, créer, guérir

Le documentaire Primas est le genre de proposition qui exige de la patience, mais récompense celle-ci en retour. Son auteure, Laura Bari, réalisatrice argentine basée à Montréal, y donne la parole à deux toutes jeunes femmes : Rocio et Aldana, cousines avec qui l’on passe de longs moments de quotidien, en alternance. Sous la normalité apparente et l’épanouissement de façade, quelque chosecloche, et, bientôt, sans insister, lacaméra révèle le bras entièrement scarifié de Rocio. Le moment venu, les deux protagonistes relateront, chacune leur tour, leur histoire d’horreur.

Gamine, Rocio fut happée sur le bord d’une route, puis kidnappée, droguée et violée. Son calvaire ne s’arrêta pas là ; en témoignent la quantité effarante de greffes de peau que la survivante dévoilera courageusement, à un certain point du film. Intégrées à celles du présent, des images d’alors montrent une fillette qui fait face aux événements avec un aplomb désarmant (au point de transformer en profondeur un département médical entier). Aldana, elle, fut agressée des années durant par son père. Deux vols d’enfance, deux parcours, une même force tranquille.

Immersion et empathie

Au sein d’une reconstitution brutale lorsque les mots nomment l’indicible, et impressionniste lorsque silences, regards et panoramas prévalent, Primas intègre des extraits de performanceshors du temps. Rocio s’exprime à travers l’art circassien tandis qu’Aldana livre un soliloque théâtral. Elles s’avèrent toutes deux simultanément gracieuses et déchirantes.

Il en résulte une proposition hétéroclite sur le plan narratif, parfois trop, rendant la lecture inutilement ardue par endroits. L’ajout d’accents symboliques, ces derniers intéressants pris séparément, mais confus lorsqu’ils se trouvent plaqués dans le contexte global, amplifie cette impression.

Pour autant, Laura Bari, qui signe aussi le montage, réussit à suggérer quelque chose comme une mémoire fragmentée, en phase avec les souvenirs émergents de Rocio et d’Aldana. En cela, son approche a le mérite indéniable de favoriser l’immersion et l’empathie.

Il est, bien sûr, des passages bouleversants. Or, sans esquiver la douleur, Primas place l’accent sur la guérison — au propre et au figuré — de Rocio et d’Aldana. Sur leur force de résilience. Une œuvre réfléchie, sensible et inspirante.