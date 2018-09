Québec craque pour le film de Geneviève Dulude-De Celles

C’est Une colonie, réalisé et scénarisé par Geneviève Dulude-De Celles, qui a remporté jeudi le Grand Prix de la compétition du Festival de cinéma de la ville de Québec (FCVQ). Le film s’attache au destin de Mylia, une enfant timide et farouche qui s’apprête à quitter sa campagne natale pour la grande école. Le Prix du jury cinéphile, qui récompense un premier long métrage, a été remis à Smuggling Hendrix de Marios Piperides. Quant au Prix du jury collégial, il a été remis à Five Fingers for Marseilles de Michael Matthews. Du côté des courts, c’est Fauve du réalisateur Jérémy Compte qui est reparti avec le Grand Prix de la compétition nationale.