L’expérimenté documentariste Carlos Ferrand (Americano) — 40 ans derrière la caméra — signe un essai audacieux sur l’exil parisien du philosophe Walter Benjamin. L’Allemagne vient de tomber sous le régime du Troisième Reich, et l’intellectuel marxiste et juif fuit en France, terre d’un de ses auteurs fétiches, Charles Baudelaire. Le réalisateur québécois ne se contente pas de livrer un portrait de son sujet. Il explore sa pensée éclatée par un document fragmenté et disparate, construit avec des images tournées pour l’occasion, des archives et des séquences animées peu banales.



13, un ludodrame sur Walter Benjamin ★★★ Documentaire de Carlos Ferrand, Québec, 2017, 78 minutes.