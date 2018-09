L’industrie du jeu vidéo, c’est une affaire de création, mais aussi de gros sous, et comme pour celle du cinéma, les deux se font la lutte ! Le cinéaste Jean-Simon Chartier a obtenu un accès privilégié aux studios d’Ubisoft à Montréal, et tout particulièrement à l’équipe derrière For Honor, un jeu imaginé par Jason VandenBerghe, artiste se proclamant incompris. Il croyait enfin l’être grâce au producteur Stéphane Cardin et au directeur de marque Luc Duchaine, mais ce compagnonnage, observé pendant quelques années, témoigne des enjeux psychologiques liés à cette folle entreprise qui, à un moment, comptait 500 employés répartis dans cinq studios à travers le monde, dont en Chine et en Inde. Un documentaire qui porte moins sur la mécanique du jeu que celle des relations humaines dans ce grand bocal technologique, celles-ci donnant une réelle profondeur à ce monde d’illusions.



Notre critique complète



​Horaire en salles

Playing Hard. Quand le jeu devient réalité ★★★ Documentaire de Jean-Simon Chartier. Canada–États-Unis, 2018, 92 minutes.