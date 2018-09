L’été s’amène et Léo, 17 ans, tâche de ne pas penser à l’avenir, préférant le présent. Sur un coup de tête, elle apprend la guitare auprès de Steve, adulescent insouciant et troisième figure paternelle après Sylvain, père absent idéalisé, et Paul, beau-père présent et détesté. Reprenant un thème de prédilection, le rapport père-fille, Sébastien Pilote s’arrime pour la première fois au point de vue de la seconde après avoir privilégié celui du premier dans Le vendeur et Le démantèlement. Léo, héroïne, réglera ses comptes avec ladite figure, avec ces trois hommes en orbite autour de sa vie, de son récit. Récit que l’auteur raconte avec plus de couleur et de légèreté qu’à l’accoutumée. En résulte un côté suranné, rétro, irrésistible, avec musique orchestrale grandiose et effets technicolor discrets, en faux avec la morne modernité. Dotée d’une présence peu commune, Karelle Tremblay suggère chez Léo un feu contenu qui, le moment venu, jaillira.



La disparition des lucioles ★★★★ Comédie dramatique de Sébastien Pilote. Avec Karelle Tremblay, Pierre-Luc Brillant, François Papineau, Marie-France Marcotte, Luc Picard. Québec, 2018, 96 minutes.