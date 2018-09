Ce n’est pas la première fois que Marion Cotillard joue à la prolétaire paumée, et elle était sublime chez les Dardenne (Deux jours, une nuit). Dans le premier long métrage de Vanessa Filho, elle en fait cette fois des tonnes, croulant sous les maquillages outranciers, les robes trop serrées et les bouteilles d’alcool. Ici en mère indigne, elle abandonne sa fille de 8 ans sur un coup de tête, geste cohérent pour une femme aux comportements aussi erratiques. Cette chronique d’une famille dysfonctionnelle est portée par la dévotion de Cotillard, et celle aussi d’une cinéaste qui ne mesure pas toujours ses effets. Au point d’ailleurs d’en oublier l’intériorité de personnages dont la mission était de nous tirer les larmes. Mission plus ou moins réussie.



Gueule d’ange ★★ 1/2 Drame de Vanessa Filho. Avec Marion Cotillard, Alban Lenoir, Ayline Aksoy-Etaix, Amélie Daure. France, 2018, 108 minutes.