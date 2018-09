Quoique plus réussi que ses derniers documentaires, Fahrenheit 11/9, du trublion américain Michael Moore, charge contre Donald Trump, malgré un brûlant démarrage, se dilue sans garder sa force de frappe. Le film tragicomique suit plusieurs lièvres à la fois, s’égare en route, et malgré des parallèles provocateurs entre Trump et Hitler, ne nous apprend pas grand-chose de neuf sur le locataire de la Maison-Blanche. Son constat d’échec de la société américaine dans l’ensemble, règne des démocrates y compris, est plus saisissant, témoignant aussi d’une détresse militante, par-delà ses appels à la résistance.



Fahrenheit 11/9 ★★★ Documentaire américain de Michael Moore. Avec Donald Trump et Michael Moore, 2018, 125 minutes.