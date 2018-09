L’épuisement professionnel est un sujet tristement à la mode, d’une grande pertinence. Michel Jetté, que l’on connaît surtout pour ses incursions dans les milieux criminels (Hochelaga, Histoire de pen, BumRush), a décidé de s’égarer dans les dédales du drame psychologique et les névroses de la classe moyenne surendettée. Il observe les aléas d’un couple (Jézabel Drolet et Emmanuel Auger) aussi malheureux au travail qu’à la maison, sombrant peu à peu dans leurs obsessions de performance, avec la peur de ne jamais remonter à la surface. La démonstration, visuellement surchargée d’effets et de symboles, n’est jamais convaincante, souvent brouillonne, accentuée par des dialogues lourdement explicatifs.



Burn out ou la servitude volontaire ★★ Drame de Michel Jetté. Avec Jézabel Drolet, Emmanuel Auger, Paul Dion, France Pilotte. Québec, 2018, 114 minutes.