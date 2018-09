La vie de Pauline Julien pourrait être un condensé de l’histoire du Québec moderne. Pascale Ferland a plutôt privilégié une démarche impressionniste, nous offrant un magnifique portrait dominé par les mots, la voix et la présence incandescente de cette artiste vouée à la cause des femmes et de l’indépendance du Québec. Mis à part un ami de longue date de la chanteuse décédée par suicide le 1er octobre 2018, pas d’entrevues, si ce n’est des extraits d’entretiens de toutes les époques où Julien s’exprime avec clarté, même en anglais !, sur ses rêves et ses angoisses. Pour raconter ce parcours singulier, abrupt, Pascale Ferland préfère ses grandes chansons (L’âme à la tendresse, Jack Monoloy, Mommy) et de multiples photographies, avec à l’arrière-plan les voix rassurantes de Dominique Quesnel et Marc Béland lisant la correspondance de Julien avec Gérald Godin, le politicien-poète dont elle fut la conjointe. Moins une chronique de son existence tumultueuse qu’une belle radiographie de son âme d’artiste.



Pauline Julien, intime et politique ★★★★ Documentaire de Pascale Ferland. Québec, 2018, 77 minutes.