«Chien de garde» représentera le Canada dans la course aux Oscar

Le film Chien de garde, de la réalisatrice Sophie Dupuis, a été choisi pour représenter le Canada dans la course à l’Oscar du meilleur long métrage en langue étrangère.

C'est ce qu'a dévoilé Téléfilm Canada mercredi. Le choix a été fait par un comité de 24 membres représentant les principaux organismes gouvernementaux et associations de l’industrie cinématographique au pays.

L'année dernière, c'est Hochelaga, terre des âmes, de François Girard, qui avait été sélectionné.

Pour être admissible, un film doit avoir été produit à l’extérieur des États-Unis et ses dialogues doivent principalement se dérouler dans une autre langue que l’anglais. Dans cette catégorie, l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences retiendra cinq oeuvres venues de partout dans le monde.

D’autres détails suivront.