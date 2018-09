Existe-t-il une limite d’âge pour aimer ? Les quatre snowbirds en vedette dans L’amour à la plage ne croient pas à une date de péremption pour les élans du coeur, encore moins ceux du corps ! Dans un décor de pacotille, celui d’un motel comme il en existe de moins en moins en Floride, tombant sous le pic des démolisseurs, deux hommes et deux femmes acceptent avec abandon, parfois en versant quelques larmes, le jeu des confidences. Même à 70 ans, ils évoquent l’espoir de trouver le grand amour… et surtout de le savourer longtemps. Or, la mort, la maladie, la situation conjugale et « la nature qui fait que les choses descendent » (!), tout cela complique la dynamique sentimentale. Les cinéastes Judith Plamondon et Lessandro Socrates observent ce curieux tango de l’amour et de la mort sous un soleil radieux, les pieds dans le sable fin.



Notre critique complète



Horaire en salles

L’amour à la plage ★★★ Documentaire de Judith Plamondon et Lessandro Socrates. Canada, 2018, 75 minutes.