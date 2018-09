En France, il existe encore des lieux de résistance qui s’apparentent au célèbre village gaulois des aventures d’Astérix. L’un d’entre eux se nomme Ungersheim, en Alsace, où se déploie depuis moins d’une décennie une importante transition écologique : énergies renouvelables, agriculture biologique… et retour du cheval ainsi que de la calèche comme bus scolaire ! Documentariste, mais d’abord et avant tout journaliste d’enquête, Marie-Monique Robin, celle qui a fait trembler l’industrie agrochimique (Le monde selon Monsanto), passe en revue toutes les initiatives de ce lieu inspirant et donne la parole aux principaux acteurs de ce changement. La démonstration s’avère exhaustive, parfois trop près du long reportage formaté ou du film à thèse plutôt que du documentaire soucieux d’humanisme, et surtout de cinéma.

Qu’est-ce qu’on attend? ★★★ Documentaire de Marie-Monique Robin. France, 2016, 116 minutes.