The Accountant of Auschwitz ★★★ Documentaire de Matthew Shoychet. En version originale anglaise, Canada, 2018, 78 minutes.

Son procès avait fait les manchettes du monde entier en 2015, avec raison : l’homme de 94 ans était accusé, et a été reconnu coupable, de la mort de 300 000 personnes. Le revoilà au cinéma, l’Oskar Gröning pris avec la justice allemande. Le documentaire The Accountant of Auschwitz, une production canadienne, fait heureusement davantage que seulement raconter la bataille judiciaire. Il met en scène une pléthore de personnages, certains octogénaires et même plus, sur fond d’une Allemagne pas tout à fait débarrassée de son passé nazi.