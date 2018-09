À travers un mélange de genres et de techniques inégal mais audacieux, David Paradis (auteur de la websérie Les roux) livre avec Le nid un premier long métrage de fiction tourné à compte d’auteur, fable primée à Fantasia qui entortille ses lignes de tir mais propose de bonnes idées et s’éclate dans l’expérimentation. Un décor lézardé remarquable, une tentative d’exorcisme de couple par vidéos interposées qui offre à Isabelle Blais un beau rôle de femme manipulatrice et à Pierre-Luc Brillant celui d’un homme trop faible entraîné dans son propre labyrinthe. Le cinéaste gagnerait à mieux se canaliser, mais il ne craint pas de s’aventurer en eaux troubles et pourrait, à l’avenir, nous étonner.



Le nid ★★★ Fable fantastique de David Paradis. Avec Pierre-Luc Brillant et Isabelle Blais. Québec, 2018, 88 minutes.