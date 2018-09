Annie (Rose Byrne) est coincée dans une relation à long terme avec Duncan (Chris O’Dowd) — un fan obsessionnel de l’obscur rockeur Tucker Crowe (Ethan Hawke). Lorsqu’une mystérieuse démo de ce dernier refait surface, Annie entame avec le musicien une correspondance qui lui ouvrira de nouveaux horizons. L’interprétation lucide et modeste des deux protagonistes insuffle une dose de complexité et de réalisme à un scénario qui, bien que truffé de rares moments cocasses et charmants, peine à trouver son rythme.



Juliet, Naked ★★ 1/2 Comédie dramatique de Jesse Peretz avec Rose Byrne, Ethan Hawke, Chris O’Dowd, États-Unis, 2018, 97 minutes.