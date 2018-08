Frustrée de ne pas pouvoir avoir d’enfant, une immigrante chinoise de Montréal (Wensi Yan) quitte son mari (Émile Proulx-Cloutier) afin de retourner chez son grand-père (Kefa Cui) à Dazu, au sud de la Chine. Délicat portrait de femme déchirée entre sa culture d’adoption et celle de son pays natal, ce premier long métrage prometteur de la réalisatrice sino-québécoise Xiaodan He propose une réflexion douce-amère sur la condition féminine, sur la maternité et sur le poids des traditions. Quant à la photo de Glauco Bermudez, elle traduit parfaitement le regard mélancolique de l’héroïne sur le pays de son enfance.



Un printemps d’ailleurs ★★★ Drame de Xiaodan He. Avec Wensi Yan, Cheng Yan, Xuan Zhao, Kefa Cui et Émile Proulx-Cloutier. Québec, Chine, 2017, 88 minutes.