Réalisé par le Danois Michael Noer, seconde adaptation de l’autobiographie romancée de l’ancien forçat Henri Charrière, dit Papillon, après celle de Franklin J. Schaffner en 1973, Papillon parvient à rendre, sous haute violence, le climat insoutenable de l’ancien bagne de Cayenne, en Guyane française. Charlie Hunnam et Rami Malek, en Papillon et son ami Louis Delga, ne font pas de grandes étincelles, le scénario a ses trous, mais le rythme est soutenu, la caméra se révèle plus vivante que dans les films d’action traditionnels et le spectateur pénètre vraiment cet enfer tropical de sang et de fureur.



Papillon ★★★ 1/2 Film d’aventure de Michael Noer. Avec Charlie Hunnam et Rami Malek. États-Unis, Espagne, République tchèque, 2017, 133 minutes.