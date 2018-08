Il y a 70 ans, en quittant la Pologne pour l’Argentine, Abraham (Miguel Angel Sola, crédible malgré la piètre qualité du maquillage et de la coiffure) a promis à son ami Piotrek (Jan Mayzel), qui l’avait sauvé des griffes des nazis, de retourner le voir. Rappelant par sa simplicité et sa linéarité Une histoire vraie de David Lynch, Le dernier voyage, de Pablo Solarz (Juntos para siempre, inédit au Québec), s’avère un prenant road movie où sont abordés avec tendresse, humour et lucidité les tensions familiales, les affres de la vieillesse et les traumatismes de la Seconde Guerre mondiale.



L’ultime voyage (V.F. de El Ultimo Traje) ★★★ Drame psychologique de Pablo Solarz. Avec Miguel Angel Sola, Martin Piroyansky, Angela Molina, Natalia Verbeke, Julia Beerhold, Olga Bolads et Jan Mayzel. Argentine, Espagne, 2017, 93 minutes.